Villa de Leyva firma alianza con la Universidad de La Rioja para ofrecer educación superior con 50%

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, anunció una alianza estratégica con la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja que permitirá ampliar el acceso a la educación superior para los habitantes del municipio, con descuentos de hasta el 50 % en programas de pregrado y posgrado. El convenio busca facilitar la profesionalización de jóvenes y adultos, así como fortalecer las competencias laborales de la población local, generando mayores oportunidades de acceso al mercado laboral.

Según explicó el mandatario, el beneficio está dirigido tanto a los jóvenes del municipio como a cualquier ciudadano interesado en adelantar estudios profesionales. «...Que todos nuestros jóvenes y todas las personas que quieran adelantar sus estudios profesionales lo puedan hacer en esta universidad con un descuento de hasta el 50 %, y de esta manera poder avanzar en el tema de profesionalización y acceder a mejores ofertas laborales...», señaló el alcalde Víctor Gamboa, al destacar el impacto social de la iniciativa.

La alianza también contempla incentivos especiales para los funcionarios de la Alcaldía de Villa de Leyva, tanto de planta como contratistas, quienes podrán acceder a formación profesional, especializaciones y maestrías con descuentos adicionales. De acuerdo con el alcalde, el objetivo es consolidar un municipio con mayor nivel de cualificación. «...Lo que queremos básicamente es que cada vez tengamos un municipio con más profesionales y que nuestros funcionarios sigan mejorando sus competencias...», afirmó Gamboa, subrayando que este propósito hace parte de las metas trazadas para los dos años restantes de su gobierno.