Video revela el peligroso trayecto que recorren campesinos de zona rural de San Andrés, Santander

Bucaramanga, Santander

La situación en la vereda El Caracol del municipio de San Andrés, Santander, cada vez es más compleja, pues la temporada de lluvias está afectando el transporte de familias campesinas y de productos agrícolas hacia el casco urbano del municipio.

La comunidad asegura que desde hace más de un mes la obra del puente El Congreso se encuentra paralizada, por lo que recurren a cruzar una montaña.

“Ahorita con el tema de las lluvias, pues ha quedado muy difícil transportarse y a los cultivos. Campesinos están arriesgando su vida prácticamente, ahí en el sector del Caracol. Lamentablemente, la obra se encuentra paralizada; son más de 15 mil millones de pesos”, aseguró Duber Alvarado, líder comunitario.

A través de este video que circula en redes sociales, se refleja cómo es que familias, incluyendo madres de familia con bebés en sus brazos, deben arriesgar sus vidas, caminando de piedra en piedra de una de las montañas ubicadas en el lugar, para llegar hasta la carretera que comunica al casco urbano del municipio.

La obra fue contratada tras la avalancha ocurrida hace cerca de tres años, la cual destruyó el puente y dejó incomunicada a la región. A pesar de que en abril de este año se cumplirán tres años del desastre, el proyecto sigue inconcluso y actualmente detenido.

Mientras tanto, los habitantes continúan enfrentando dificultades económicas y riesgos para su integridad, a la espera de respuestas y soluciones concretas por parte de las autoridades competentes.