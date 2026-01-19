Procuraduría investiga creación de fondo de desarrollo en Capitanejo, Santander

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación al Fondo de Desarrollo Colombiano (Fodecol).

La indagación preliminar se da para investigar presuntas irregularidades en la creación de Fodecol en el municipio de Capitanejo, Santander.

De acuerdo con el organismo de control, la investigación busca verificar si el proceso de conformación del fondo se realizó de manera transparente y conforme a la ley.

Pues, según la información conocida, Fodecol inició con operaciones con un capital cercano a los 25 millones de pesos. Y, en un periodo aproximado de 15 meses, habría adquirido la capacidad de administrar recurso de gran magnitud.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga será la encargada de establecer qué funcionarios públicos participaron en este proceso y si las actuaciones adelantadas podrían constituir una falta disciplinaria.

Por ahora, se trata de una etapa preliminar de verificación y no implica sanciones. El objetivo es recopilar información y determinar si hay mérito para abrir una investigación formal.