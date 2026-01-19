Taxistas en Floridablanca deberán calibrar sus taxímetros en enero

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (DTTF) dio inicio al proceso de calibración y sellado de taxímetros en el municipio, esto es una medida obligatoria que regula las tarifas y los parámetros de medición del servicio público individual tipo taxi.

Este procedimiento se desarrolla en cumplimiento del Acuerdo Metropolitana No. 003 de 2026 y se llevará a cabo durante el mes de enero, los días jueves y viernes, en el horario de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, según el cronograma establecido por la autoridad de tránsito.

El director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada, explicó que la calibración es fundamental para garantizar cobros justos y brindar confianza tanto a usuarios como a conductores. Además, reiteró que los taxistas que no cumplan con este requisito dentro de los plazos definidos estarán sujetos a sanciones, las cuales podrán ser impuestas durante los controles en vía.

Para realizar el trámite, los conductores deben acercarse a las oficinas de la DTTF, ubicadas en la calle 9 No. 8-14, solicitar la liquidación del servicio, presentar el recibo de pago de impuestos, una fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo y cancelar el valor de 84 mil pesos. Posteriormente, el sellado del taxímetro se efectúa en los patios oficiales de tránsito, ubicados sobre la Transversal Oriental.

Desde el gremio de taxistas también se hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar el transporte legal y verificar que los vehículos cuenten con el taxímetro sellado, como garantía de una tarifa justa.

Tarifas vigentes del servicio de taxi

Con el ajuste aprobado, la carrera mínima quedó establecida en 9.100 pesos, mientras que la carrera mínima con recargo nocturno será de 10.200 pesos, aplicable a partir de las 6:00 de la tarde. Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos de control para verificar el cumplimiento de esta medida en Floridablanca.