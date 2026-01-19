Sebastián Villa tendría nuevo equipo pretendiente: llegaría a legión colombiana en México

Uno de los protagonistas del mercado de pases es Sebastián Villa. El futbolista tiene la intención de salir de Independiente Rivadavia de Argentina, club del que incluso se despidió antes de tomar sus vacaciones a finales del 2025. No obstante, cuenta con contrato y el presidente del equipo pretende sacar una millonada por su traspaso.

Daniel Vila, dirigente de Independiente Rivadavia, se vale del gran nivel que tuvo Villa el año pasado para obtener rédito económico, situación que ha imposibilitado su movimiento a un nuevo club. Busca sacar 12 millones de dólares por el antioqueño, precio que ha hecho bajarse de las negociaciones a River Plate, equipo que lo tenía en carpeta.

Se ha mencionado que también ha habido interés por el extremo desde clubes de Arabia Saudita o Brasil. Sin embargo, el fútbol se ha reactivado en la mayoría de países y el jugador de 29 años sigue sin encontrar nuevo destino. En México se le habría abierto una nueva posibilidad.

Cruz Azul estaría en conversaciones con Villa

A los nombres de Kevin Mier y Willer Ditta, está por unirse el de Miguel Borja en La Máquina. Ahora, ha trascendido que Sebastián Villa es pretendido por el club mexicano y, en caso de lograr un acuerdo, Cruz Azul establecerá una verdadera legión colombiana en su plantel con 4 connacionales.

Según versiones de prensa, el equipo ya está en negociaciones tanto con el jugador como con Independiente Rivadavia. Pero, el equipo argentino complica el tema con la alta pretensión económica que tiene por Villa.

Cruz Azul iría por su incorporación ante la liberación de un cupo extranjero. Esta misma situación es la que tuvo frenada la vinculación de Miguel Borja al plantel, pues desde hace días está en México, pero no había podido ser inscrito en la liga.

De momento, Independiente Rivadavia ya se estrenó de manera oficial en el año con victoria por 2-0 sobre Estudiantes en los 32avos de final de la Copa de Argentina, competición en la que es el vigente campeón y en la cual Villa fue figura. El colombiano, mientras tanto, se encuentra con licencia y se entrena por separado, a la espera de resolver su futuro, pues su interés es volverse a poner en el radar de la Selección Colombia de cara al Mundial.