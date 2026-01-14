Caído el negocio con River Plate, Sebastián Villa tendría oferta de un exótico destino

El futuro de Sebastián Villa continúa siendo impredecible, luego de tantos idas y vueltas con un posible fichaje por River Plate, el extremo antioqueño sigue en el limbo y a la espera de definir un nuevo equipo.

Lo único claro, es que Villa no desea continuar en Independiente Rivadavia, luego de finalizar una histórica campaña en la que se coronó campeón de la Copa Argentina, siendo el colombiano uno de los grandes protagonistas de su equipo y del certamen.

Exótica oferta por Sebastián Villa

Según informó TyC Sports, Sebastián Villa tiene una oferta desde Arabia Saudí, fútbol donde brillan figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Sadio Mané, entre muchos otros.

Daniel Vila, presidente de Rivadavia, ha puesto un precio altísimo por el colombiano, 12 millones de dólares. Si bien no se divulgó cuál sería el equipo interesado en el antioqueño, si se espera que este pueda aproximarse mucho más al deseo de Vila.

Esta elevada cifra fue la principal razón por la que River habría desistido de su interés por fichar a Sebastián Villa. Desde el club Millonario hay quienes han desmentido un supuesto pedido de Marcelo Gallardo.

Desde el entorno de Villa también se hablan de supuestos intereses de equipos brasileños; no obstante, por ahora no hay nada concreto por el colombiano de 29 años.