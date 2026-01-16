Asobares aplaudió resolución que fija rumba hasta las 5 a.m en Bogotá: pidió inclusión de otras zona

Asobares reconoció y valoró la expedición de la Resolución mediante la cual la Alcaldía de Bogotá estableció las 19 zonas donde la rumba y la operación de establecimientos de comercio podrá ser hasta las 5 de la mañana.

“Desde el gremio agradecemos a la Administración Distrital y a las entidades que participaron en la construcción de esta medida, la cual representa un paso en la dirección correcta hacia una Bogotá más dinámica, segura y con reglas claras para la operación legal de la noche, reconociendo su impacto en el empleo, el turismo, la cultura y la reactivación económica”.

No obstante, la Asociación expresó su preocupación frente la exclusión de zonas tradicionales y consolidadas de actividad nocturna, como la Zona 116 plazoleta México y el sector de Galerías Distrito 27.

“La exclusión de estas zonas genera un trato desigual entre establecimientos que operan bajo las mismas condiciones legales, y puede incentivar fenómenos no deseados como la informalidad, la concentración desordenada de la oferta y afectaciones a la competitividad de sectores que han demostrado corresponsabilidad y articulación con las autoridades distritales y locales”.

Por último, la Asociación reiteró la disposición permanente al diálogo técnico e institucional y solicitó a la Administración Distrital la revisión de los criterios de focalización, con el fin de evaluar la inclusión progresiva de otras zonas que cumplen con los estándares exigidos y que han sido parte fundamental del desarrollo de la vida nocturna bogotana.