Prográmese con el regreso de la Champions League: los partidos más atractivos de la fecha 7

Luego de un mes y diez días, regresa la Champions. Una nueva jornada se llevará a cabo el 20 y 21 de enero de 2026. Se disputará la fecha 7, en donde se conocerá el primer grupo de clasificados directos a la siguiente ronda de este campeonato, mientras que el otro grupo de equipos luchará para no caer en la zona de eliminación del torneo previo a los octavos de final.

Como en la mayoría de las jornadas, hay partidos que sobresalen en comparación con los demás; esto se debe al presente del equipo, historia en el torneo y a la cantidad de seguidores que tiene el equipo.

Partidazos para el 20 de enero de 2026

El colombiano Luis Suárez y el Sporting de Portugal se medirán al actual campeón de la competición europea: Sporting vs. Paris Saint Germain. El equipo del colombiano ha logrado conseguir dos victorias consecutivas contra rivales europeos, venciendo 2-1 a Marsella en Lisboa en la fecha 3, y el segundo equipo francés que derrotó fue al Lille 2-0 en la temporada 2024/25.

Los partidos estelares para esta nueva jornada, que se jugarán en horario unificado desde las 3:00 p.m. hora Colombia, son:

Inter Milan (ITA) vs. Arsenal (ING) , San Siro, Stadium, Milán (Italia)

, San Siro, Stadium, Milán (Italia) Real Madrid (ESP) vs. Mónaco (MON) , Santiago Bernabéu, Madrid (España)

, Santiago Bernabéu, Madrid (España) Tottenham (ING) vs. Dortmund (ALE), Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

Partidazos para el 21 de enero de 2026

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, se enfrentará contra Union Saint-Gilloise y será el primer duelo en competición UEFA. El club bávaro solo ha perdido un partido de sus últimos once partidos ante equipos belgas (7 victorias, 3 empates).

El Union SG solo ha perdido dos de los ocho partidos que ha enfrentado a equipos alemanes (3 victorias y 3 empates), y no ha perdido en sus últimas 4 visitas que ha hecho en Alemania (2 victorias, 2 empates).

Davinson Sánchez y el Galatasaray se enfrentarán contra el Atlético de Madrid; el conjunto colchonero buscará mantener su invicto de 6 partidos sobre el equipo turco (4 victorias, 2 empates).

Por el lado del equipo de Davinson, intentará reponerse de las dos derrotas consecutivas en la fase de liga; en ambas cayeron por 1-0.

Los partidos estelares para esta nueva jornada, que se jugarán a las 3:00 p.m. hora Colombia, son: