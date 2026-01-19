Champions League

Prográmese con el regreso de la Champions League: los partidos más atractivos de la fecha 7

Penúltima semana de Liga de Campeones antes de conocer los clasificados a la próxima ronda.

Jonathan Gonzalez

Luego de un mes y diez días, regresa la Champions. Una nueva jornada se llevará a cabo el 20 y 21 de enero de 2026. Se disputará la fecha 7, en donde se conocerá el primer grupo de clasificados directos a la siguiente ronda de este campeonato, mientras que el otro grupo de equipos luchará para no caer en la zona de eliminación del torneo previo a los octavos de final.

Como en la mayoría de las jornadas, hay partidos que sobresalen en comparación con los demás; esto se debe al presente del equipo, historia en el torneo y a la cantidad de seguidores que tiene el equipo.

Partidazos para el 20 de enero de 2026

El colombiano Luis Suárez y el Sporting de Portugal se medirán al actual campeón de la competición europea: Sporting vs. Paris Saint Germain. El equipo del colombiano ha logrado conseguir dos victorias consecutivas contra rivales europeos, venciendo 2-1 a Marsella en Lisboa en la fecha 3, y el segundo equipo francés que derrotó fue al Lille 2-0 en la temporada 2024/25.

Los partidos estelares para esta nueva jornada, que se jugarán en horario unificado desde las 3:00 p.m. hora Colombia, son:

  • Inter Milan (ITA) vs. Arsenal (ING), San Siro, Stadium, Milán (Italia)
  • Real Madrid (ESP) vs. Mónaco (MON), Santiago Bernabéu, Madrid (España)
  • Tottenham (ING) vs. Dortmund (ALE), Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

Partidazos para el 21 de enero de 2026

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, se enfrentará contra Union Saint-Gilloise y será el primer duelo en competición UEFA. El club bávaro solo ha perdido un partido de sus últimos once partidos ante equipos belgas (7 victorias, 3 empates).

El Union SG solo ha perdido dos de los ocho partidos que ha enfrentado a equipos alemanes (3 victorias y 3 empates), y no ha perdido en sus últimas 4 visitas que ha hecho en Alemania (2 victorias, 2 empates).

Davinson Sánchez y el Galatasaray se enfrentarán contra el Atlético de Madrid; el conjunto colchonero buscará mantener su invicto de 6 partidos sobre el equipo turco (4 victorias, 2 empates).

Por el lado del equipo de Davinson, intentará reponerse de las dos derrotas consecutivas en la fase de liga; en ambas cayeron por 1-0.

Los partidos estelares para esta nueva jornada, que se jugarán a las 3:00 p.m. hora Colombia, son:

  • Bayern Múnich (ALE) vs. Union Saint-Gilloise (BEL), Allianz Arena, Múnich (Alemania)
  • Juventus (ITA) vs. Benfica (POR), Allianz Stadium, Turín (Italia)
  • Olympique de Marsella (FRA) vs. Liverpool (ING), Stade Vélodrome, Marsella (Francia).

