En Santander está garantizado el PAE para el inicio del año escolar

En medio de las alertas que se registran en varias regiones del país por retrasos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Santander se confirmó que el servicio está garantizado para el inicio del calendario académico.

Los estudiantes de los ochenta y dos municipios no certificados del departamento regresan a clases mañana, diecinueve de enero, con el PAE activo desde el primer día.

Además de transporte escolar y conectividad educativa asegurados, como parte de la estrategia para garantizar la permanencia en el sistema educativo.

“En Santander ya tenemos garantizado el Programa de Alimentación Escolar. Desde el primer día de clases, los estudiantes recibirán su ración alimentaria y las minutas necesarias para asegurar su bienestar y permanencia en el sistema educativo”, señaló la Secretaria de Educación de Santander, Karina Araújo.

De acuerdo con la entidad, el proceso de matrículas se viene adelantando desde octubre y ya alcanza cerca del sesenta por ciento, con instituciones educativas abiertas para que padres y acudientes completen el registro.

Actualmente, el departamento reporta un ochenta y dos por ciento de matrícula oficial, lo que representa más de noventa y nueve mil estudiantes vinculados al sistema educativo.

“A partir del día uno, los niños tienen garantizada su alimentación escolar. Esto no es solo un servicio, es una garantía para proteger su bienestar y su derecho a la educación”, agregó la funcionaria.

Desde la Secretaría de Educación también se confirmó que el servicio de internet en los colegios oficiales no ha presentado interrupciones y que la estrategia Matriculatón 2026 continuará activa durante todo el año, con el objetivo de evitar la deserción escolar.