Precio del dólar en Venezuela HOY 19 de enero: comienza la semana con un significativo aumento

La reciente tensión surgida entre Donald Trump y Nicolás Maduro ha llevado a que el precio del dólar en Venezuela aumente de forma desacelerada. De hecho, la cotización había comenzado el 2025 por una cifra de 52,03 bolívares. Un año después, esta llegó a superar la barrera de los 300 bolívares, lo que supone una depreciación de casi el 600% en un año.

A lo largo del 2025, Venezuela tuvo que enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos en la exportación de petróleo con la suspensión de las operaciones de la firma Chevron, una medida que se había levantado temporalmente en agosto. A raíz de esta situación, China y Rusia surgieron como los principales mercados para la venta del crudo en el exterior, pero sin garantizar el mismo ingreso de dólares.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó su punto máximo con la invasión ordenada por Donald Trump el pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Previo a este momento, ambos líderes sostuvieron diferentes diálogos con tal de negociar una salida al conflicto. Sin embargo, esta incertidumbre provocó un aumento significativo en la cotización diaria del dólar con respecto al bolívar.

Pese a la detención de Maduro, la expectativa se mantiene ante las medidas que pueda tomar Trump frente a la venta de petróleo venezolano, así como los acuerdos que pueda llevar a cabo con Delcy Rodríguez, quien quedó como la nueva mandataria en Venezuela tras los bombardeos propiciados por Estados Unidos.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 19 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señala que el precio del dólar para este lunes 19 de enero de 2026 es de 344,5071 bolívares. Esto supone un aumento cercano a los 3 bolívares con respecto a la cifra emitida el pasado viernes (341,7425 bolívares).

Asimismo, la entidad señaló que las demás divisas en Venezuela sufrieron un incremento considerable en la cotización para este lunes 19 de enero:

Euro: 400,49294882 bolívares.

400,49294882 bolívares. Yuan chino: 49,44060791 bolívares.

49,44060791 bolívares. Lira turca: 7,96106438 bolívares.

7,96106438 bolívares. Rublo ruso: 4,43097658 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 19 de enero

El Banco Central de Venezuela también señaló los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela para quienes buscan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 19 de enero de 2026. Estos son:

BBVA Provincial: 343,7313 bolívares por compra y 356,0999 bolívares por venta.

343,7313 bolívares por compra y 356,0999 bolívares por venta. Banesco: 358,8417 bolívares por compra y 367,9349 bolívares por venta.

358,8417 bolívares por compra y 367,9349 bolívares por venta. Banco Mercantil: 352,0709 bolívares por compra y 353,7941 bolívares por venta.

352,0709 bolívares por compra y 353,7941 bolívares por venta. Banco Exterior: 340,9085 bolívares por compra y 362,5979 bolívares por venta.

340,9085 bolívares por compra y 362,5979 bolívares por venta. Banco Plaza: 346,0000 bolívares por compra y 347,4682 bolívares por venta.

346,0000 bolívares por compra y 347,4682 bolívares por venta. Otras Instituciones: 349,5884 bolívares por compra y 362,7784 bolívares por venta.

Cabe señalar que actualmente el precio del dólar supera la cifra del salario mínimo en Venezuela (130 bolívares sin contar los bonos emitidos por el gobierno). Esta barrera la superó el pasado 8 de agosto. Mientras que el 16 de septiembre alcanzó el umbral de los 160 bolívares.