Trump propuso una “invasión” a Venezuela en 2017, dijo expresidente Santos

El propósito del diálogo de Santos con Trump y Pence es fortalecer las relaciones bilaterales y estratégicas con los Estados Unidos.

El expresidente de Colombia y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, dijo que Donald Trump había planteado una “invasión” de Venezuela en una reunión con líderes latinoamericanos en 2017, durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

En una entrevista con el diario Financial Times publicada el viernes, el exmandatario que acordó el desarme de la guerrilla de las FARC en 2016 dijo que el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del depuesto presidente, Nicolás Maduro, es “terrible” para la “estabilidad global”.

La primera vez que Trump lanzó la idea fue en un encuentro en Nueva York en septiembre de 2017, según Santos.

“Dijo, medio en broma, medio en serio: ‘Miren a Venezuela, creo que se podría arreglar rápidamente con una invasión’”, contó Santos en la entrevista.

“Los latinoamericanos nos quedamos bastante sorprendidos” y le dije que era la “peor solución posible”, agregó el expresidente.

Trump ha dejado claro que va tras el petróleo y los recursos naturales venezolanos, y reconoce a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Para Santos, la postura estadounidense tras el ataque no tiene lógica. Cree que la intención de Trump de gobernar Venezuela a distancia fracasará y apuesta por elecciones democráticas.

“Mi reacción fue positiva por su partida (de Maduro), pero negativa por las consecuencias que esto tendría para la región y el mundo (...) Es el dilema que aún tengo: ¿se debe resolver un crimen con otro?”, señaló.

“Han destituido a Maduro con la excusa de que es un narcotraficante (...) Pero lo han reemplazado por su segunda, que también es ilegítima”, agregó.

Trump no considera a la opositora María Corina Machado apta para gobernar el país sudamericano. La política venezolana le entregó ayer la medalla de su premio Nobel de la Paz como agradecimiento por su ofensiva en Venezuela.