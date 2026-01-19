Políticos tildan de “indolente” al ministro de Salud por decir que “los ricos también lloran”

Varios sectores políticos criticaron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en 6AM W de Caracol, en las que dijo que “los ricos también lloran”, en referencia a Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuestionó la respuesta del alto funcionario ante la difícil situación financiera del hospital.

“Usualmente, este tipo de arrogancia (el desprecio por el sufrimiento ajeno y la grosería ante el escrutinio) anticipa una gran caída. Tendrá que responder algún día y pagará por el gran daño que ha hecho”, dijo.

Usualmente, este tipo de arrogancia (el desprecio por el sufrimiento ajeno y la grosería ante el escrutinio) anticipa una gran caída. Tendrá que responder algun día y pagará por el gran daño que ha hecho.https://t.co/EVD9AWCiwy — Alejandro Gaviria (@agaviriau) January 19, 2026

A su turno, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que el ministro “es un indolente”.

“Guillermo Alfonso Jaramillo es un indolente, un patán y un cobarde. Colombia lo recordará como el peor y más siniestro ministro de Salud de la historia”, trinó.

“Los ricos también lloran”@GA_Jaramillo es un indolente, un patán y un cobarde.



Colombia lo recordará como el peor y más siniestro Ministro de Salud de la historia. pic.twitter.com/eD6E9Ckf5q — Andrés Forero CD (@AForeroM) January 19, 2026

Y el precandidato presidencial Daniel Palacios cuestionó la gestión del ministro en esta cartera.

“’Los ricos también lloran’, dice el infame ministro de salud sobre la crisis financiera del Hospital de Itagüi en Antioquia, en donde su personal médico no tiene ni para comer. El odio como receta, la ineptitud como fórmula”, indicó.