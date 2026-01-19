Policía de Cúcuta incautó 112 panelas de marihuana
La droga estaría avaluada en 100 millones de pesos.
Cúcuta
En las últimas horas, las autoridades incautaron 112 panelas de marihuana que, según la Policía, iban a ser comercializadas en instituciones educativas y entornos escolares de Cúcuta.
El coronel Jimmy Belalcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó a Caracol Radio que se trató de marihuana prensada que estaba a punto de salir al mercado ilegal. “Con esta incautación evitamos que el estupefaciente llegara a entornos escolares y zonas seguras, donde habría afectado de manera negativa a la comunidad”, señaló.
Más información
El cargamento estaría avaluado en más de 100 millones de pesos y correspondería a cerca de 20 mil dosis, que fueron sacadas de circulación.
El oficial indicó que el operativo fue resultado de un trabajo articulado entre inteligencia policial e investigación criminal. “Damos un golpe contundente al tráfico de estupefacientes. Es el primero del año y vamos a seguir afectando estas finanzas criminales”, agregó.
Las autoridades investigan si el cargamento pertenecería a la banda transnacional AK-47.