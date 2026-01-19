Policía de Cúcuta incautó 112 panelas de marihuana

Cúcuta

En las últimas horas, las autoridades incautaron 112 panelas de marihuana que, según la Policía, iban a ser comercializadas en instituciones educativas y entornos escolares de Cúcuta.

El coronel Jimmy Belalcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó a Caracol Radio que se trató de marihuana prensada que estaba a punto de salir al mercado ilegal. “Con esta incautación evitamos que el estupefaciente llegara a entornos escolares y zonas seguras, donde habría afectado de manera negativa a la comunidad”, señaló.

El cargamento estaría avaluado en más de 100 millones de pesos y correspondería a cerca de 20 mil dosis, que fueron sacadas de circulación.

El oficial indicó que el operativo fue resultado de un trabajo articulado entre inteligencia policial e investigación criminal. “Damos un golpe contundente al tráfico de estupefacientes. Es el primero del año y vamos a seguir afectando estas finanzas criminales”, agregó.

Las autoridades investigan si el cargamento pertenecería a la banda transnacional AK-47.