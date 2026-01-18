Policía rescató a niña en Kennedy que pedía a gritos que le dieran de comer. Foto: suministrada.

En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescató a una niña de seis años que se encontraba sola en un apartamento del barrio Roma, localidad de Kennedy.

Los uniformados fueron alertados sobre un posible caso de abandono de una niña, quien fue observada desde la ventana de un segundo piso pidiendo auxilio y pidiendo que le dieran de comer porque tenía hambre.

Al llegar al lugar, los uniformados evidenciaron que la puerta del inmueble se encontraba asegurada, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para realizar el rescate a través de una ventana.

La menor fue dejada a disposición de la autoridad administrativa para la verificación y el restablecimiento de sus derechos, donde se le brindará la protección y atención correspondientes.