Camila Osorio vivió un momento especial junto a Roger Federer: “Lo quiero mucho, señor Roger”

Camila Osorio y Emiliana Arango será la cuota colombiana en el cuadro principal de sencillos del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. El certamen dará inicio este sábado.

Ambas tenistas estarán debutando el domingo. Camila se medirá a la estadounidense Ann Li; mientras que Emiliana se enfrentará a la también norteamericana McCartney Kessler.

La cucuteña de 24 años, número 82 del Ranking de la WTA, persigue su primer triunfo del 2026. En el ASB Classic cayó ante la croata Petra Marčinko; mientras que en el Torneo de Hobart fue superada por la británica Emma Raducanu.

Un encuentro con Su Majestad en Australia

En medio de su preparación para el Abierto de Australia, Camila Osorio tuvo un encuentro bastante especial, nada más y nada menos que con el suizo Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de todos los tiempos.

La cucuteña aprovechó para tomarse una foto con Su Majestad, la cual compartió en su cuenta de Instagram, luciendo una gran sonrisa y con el mensaje: “Happy Slam!! 😁 @australianopen. Lo quiero mucho señor Roger".

Roger Federer, sensación en Australia

Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, seis de ellos en Australia, es una de las grandes sensaciones de Melbourne en la previa del inicio del torneo. Federer, de 44 años, disputó un tie-break de exhibición con el noruego Casper Ruud, número 13 del mundo, al que superó 7-2 en el Rod Laver Arena.