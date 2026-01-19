Medellín, Antioquia

Falleció Ricardo Sierra Caro, exdirector de Comfenalco Antioquia y empresario antioqueño, reconocido por haber liderado durante más de 20 años una de las cajas de compensación familiar más grandes del país y por su papel en la consolidación de su red de servicios sociales.

Sierra Caro estuvo al frente de Comfenalco Antioquia entre 1989 y 2009, periodo en el que la entidad amplió de manera significativa su cobertura, pasando de atender poco más de 120.000 personas a superar las 650.000, y de 3.000 a más de 12.000 empresas afiliadas, de acuerdo con cifras institucionales de la época.

Gestión al frente de Comfenalco Antioquia

Durante su dirección, Comfenalco Antioquia fortaleció su presencia en áreas como salud, recreación, vivienda, educación y subsidios, y avanzó en proyectos de infraestructura institucional. Bajo su liderazgo se impulsó la creación de la EPS Comfenalco, una de las primeras experiencias del sistema de salud asociadas a una caja de compensación familiar, así como la participación posterior en la Nueva EPS.

Su gestión también estuvo marcada por la ejecución de proyectos de infraestructura social y de servicios, orientados a ampliar la oferta para trabajadores afiliados y sus familias en diferentes subregiones del departamento.

Trayectoria empresarial y legado

Además de su paso por Comfenalco Antioquia, Ricardo Sierra Caro fue reconocido como empresario y directivo con influencia en el sector social y de bienestar, con una trayectoria ligada al desarrollo institucional y a la expansión de modelos de atención para trabajadores formales.

Tras su retiro de la dirección en 2009, continuó vinculado como asesor de la entidad en proyectos estratégicos, acompañando procesos de transición y consolidación administrativa.

Reacciones y reconocimiento institucional

Diversos sectores del ámbito empresarial y social han expresado mensajes de reconocimiento por su aporte a la consolidación del sistema de cajas de compensación en Antioquia y por su liderazgo institucional durante más de dos décadas.