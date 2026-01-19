“Es falso y mentiroso”: Carolina Corcho responde por supuesto préstamo de restaurante fantasma
La exministra y cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico pasó por los micrófonos de Caracol Radio. Aseguró que el restaurante Gusteau Chefcito, que aparece en su reporte de Cuentas Claras, no le prestó plata, sino que se trata de otra figura legal.
Carolina Corcho, quien es la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico, se refirió en Caracol Radio a la dura polémica en la que está envuelta por cuenta de un supuesto préstamo millonario del que sería un restaurante fantasma ubicado al sur de Bogotá, llamado Gusteau Chefcito.
Se trataría de un préstamo de al menos $737 millones a su campaña para la consulta presidencial del Pacto Histórico, en la que perdió contra el ahora precandidato presidencial Iván Cepeda.
Esta cifra equivaldría al 52% del total de los gastos de su campaña, de acuerdo con el aplicativo Cuentas Claras.
“Quiero rechazar la conducta malintencionada de otras campañas que compiten con nosotros y hacen de estos hechos el oportunismo político para denigrar mi honra, mi buen nombre, bajo tergiversaciones y mentiras”, dijo.
Y señaló al expresidente Álvaro Uribe: “También ha sido uno de los voceros de todas estas manipulaciones y distorsiones de información, porque él requiere defender su lista al Senado del Centro Democrático”.
De hecho, dijo que quienes la están señalando no tienen claros los conceptos contables básicos: “Los que están diciendo que en Cuentas Claras esto se presentó como créditos y donaciones están mintiendo (…) Es falso y mentiroso que estemos hablando de créditos y donaciones”.
Y aseguró que la participación del restaurante realmente se trata de una figura legal que se percibe como “prestación de un servicio contra reposición de votos (…) Eso lo saben todos los que han sido candidatos, pero su ataque es político, por eso dicen de manera malintencionada que un restaurante prestó plata”.