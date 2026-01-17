Carrascal aclara relación con Gusteau Chefcito en medio del escándalo del Pacto Histórico

La polémica por la financiación de las campañas del Pacto Histórico sigue escalando. Luego de las denuncias por los aportes reportados a las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, el nombre de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal entró en el debate por una relación financiera con el restaurante Gusteau Chefcito, conocido públicamente como un negocio de corrientazos.

Puede leer: El director Jorge Londoño asumió la jefatura de campaña del Pacto Histórico: sindicato del Sena

El tema tomó fuerza tras una pregunta hecha en redes sociales: “¿El representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la Dra. Corcho, es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal?”, se lee en uno de los mensajes que detonó la discusión.

Les tengo una preguntica:



¿El representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la Dra Corcho, es el mismo que financió a la Representante María Fernanda Carrascal?



Feliz viernes.



Cordial saludo. pic.twitter.com/99qEC1YedH — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) January 16, 2026

La respuesta de Carrascal y el cruce con Cathy Juvinao

Ante los señalamientos, Carrascal respondió desde su cuenta de X negando que se trate de financiación. “No me financió, mi campaña lo contrató a él como servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar”, aseguró.

A ver le explico, lo tenía bloqueado desde hace rato, no es por esto, así que deje el show. No me financió, mi campaña lo contrató a él como servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar. Lea el título de lo que expone: contribuciones, donaciones y CRÉDITOS, es decir,… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) January 17, 2026

La congresista Cathy Juvinao cuestionó esa explicación y le pidió hacer públicos los soportes del servicio. “María Fernanda, muéstranos la factura(s) emitida por Gusteau Chefcito que por ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva”, escribió.

María Fernanda, muéstranos la factura(s) emitida por Custeau Chefcito que por ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva. Pero con la factura podremos ver qué servicios te prestó y conocer al menos el menú del chefcito. https://t.co/UMiDkQK7iF — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) January 17, 2026

Carrascal replicó que no existe factura porque se trata de una cuenta por cobrar y defendió el reporte ante el Consejo Nacional Electoral. “Claro que no tengo una factura, Catherine, porque es una cuenta por cobrar y está en Cuentas Claras con el RUT del prestador del servicio y todo lo demás requerido por el CNE”, afirmó.

Le puede interesar: El presidente Gustavo Petro se reunió con cúpula del Pacto Histórico: de esto hablaron

Claro que no tengo una factura, Catherine, porque es una cuenta por cobrar y está en Cuentas Claras con el RUT del prestador del servicio y todo lo demás requerido por el CNE. ¿Así de mal anda tu campaña que te toca armar shows mediáticos para hacerte sonar? pic.twitter.com/9JYDF5kPWH — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) January 17, 2026

Aumenta la presión al CNE

El cruce de mensajes se da en medio del escándalo por la financiación de la consulta del Pacto Histórico, luego de que se conociera que Gusteau Chefcito también habría prestado más de 700 millones de pesos a la campaña de Carolina Corcho, pese a figurar como una empresa inactiva y en liquidación, según registros mercantiles.

Mientras avanzan los cuestionamientos públicos, crece la presión para que el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control revisen los reportes financieros de las campañas involucradas.