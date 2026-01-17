Carrascal aclara relación con Gusteau Chefcito en medio del escándalo del Pacto Histórico
La candidata a representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, respondió a los señalamientos que la vinculan con el restaurante Gusteau Chefcito, el mismo que aparece respaldando la campaña de Carolina Corcho.
La polémica por la financiación de las campañas del Pacto Histórico sigue escalando. Luego de las denuncias por los aportes reportados a las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, el nombre de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal entró en el debate por una relación financiera con el restaurante Gusteau Chefcito, conocido públicamente como un negocio de corrientazos.
El tema tomó fuerza tras una pregunta hecha en redes sociales: “¿El representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la Dra. Corcho, es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal?”, se lee en uno de los mensajes que detonó la discusión.
La respuesta de Carrascal y el cruce con Cathy Juvinao
Ante los señalamientos, Carrascal respondió desde su cuenta de X negando que se trate de financiación. “No me financió, mi campaña lo contrató a él como servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar”, aseguró.
La congresista Cathy Juvinao cuestionó esa explicación y le pidió hacer públicos los soportes del servicio. “María Fernanda, muéstranos la factura(s) emitida por Gusteau Chefcito que por ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva”, escribió.
Carrascal replicó que no existe factura porque se trata de una cuenta por cobrar y defendió el reporte ante el Consejo Nacional Electoral. “Claro que no tengo una factura, Catherine, porque es una cuenta por cobrar y está en Cuentas Claras con el RUT del prestador del servicio y todo lo demás requerido por el CNE”, afirmó.
Aumenta la presión al CNE
El cruce de mensajes se da en medio del escándalo por la financiación de la consulta del Pacto Histórico, luego de que se conociera que Gusteau Chefcito también habría prestado más de 700 millones de pesos a la campaña de Carolina Corcho, pese a figurar como una empresa inactiva y en liquidación, según registros mercantiles.
Mientras avanzan los cuestionamientos públicos, crece la presión para que el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control revisen los reportes financieros de las campañas involucradas.