Impuesto a cigarrillos es desproporcionado y cajetilla quedaría a $20.000: British America Tobacco

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British America Tobacco, se pronunció acerca de los nuevos impuestos decretados por el Gobierno Nacional en el marco de esta emergencia económica.

Para Restrepo, el efecto de estas medidas es “absolutamente nocivo”, pues calificó como “desproporcional” al impuesto incluido en los decretos de emergencia económica que, para él, “no tenía ninguna justificación legal ni fue consultados ni preparado de una manera técnica”.

“Es un impuesto confiscatorio, se multiplica por tres: es decir, se aumenta en un 300% el impuesto al consumo de los cigarrillos”, declaró.

El empresario también advirtió que este hecho tendrá un “impacto altísimo en el precio al consumidor”, lo que va a generar que el consumo de los cigarrillos se desplace hacia el producto ilegal, es decir, “hacia el contrabando que, por cuestiones de precio, tiene un incentivo mayor para el comprador”.

“Se dice que el aumento de precios en los cigarrillos genera una disminución en el consumo, (pero) eso es solo parcialmente cierto. La gente que quiere seguir consumiendo el producto de todas formas lo busca más barato y lo encuentra en el contrabando”, sostuvo.

También aseguró que, en países como Irlanda, “donde la ley se aplica y no existe la alternativa del contrabando, sí es posible llegar a esos niveles de impuestos tan altos”. No obstante, consideró que “lo que mata, desordena y desbarata el mercado son las alzas bruscas e intempestivas”.

“Aquí lo que se está generando es un desincentivo a la compra del producto. Nosotros hemos colaborado con el Estado desde hace muchísimos años en aportar a la lucha contra el contrabando, trabajando de cerca con la DIAN, la Polfa, el Ministerio de Salud y los gremios, buscando que haya un consumo legal y un mercadeo responsable. Este tipo de medidas lo que hacen es generar un desincentivo a la compra del producto legal”, consideró.

En ese sentido, Restrepo insistió en que el negocio del lavado y del contrabando de cigarrillos “pertenece hoy a los grupos de crimen organizado”, pues no puede haber un incremento del 300% de la noche a la mañana, “porque eso hace que se altere completamente la cadena y la línea de oferta y demanda”.

“Pasar de la noche a la mañana de que un producto valga 8.000 pesos cajetilla, por decir algo, a que termine valiendo $20.000, genera una afectación en la demanda y la gente va a buscar productos sustitutos. Ese sustituto al cigarrillo lo va a encontrar en el cigarrillo de contrabando y el principal perjudicado es el Estado, porque va a dejar de recibir esa cantidad de recursos en impuestos, se deja de generar empleo legal, formal y desarrollo, y gana alias ‘Papá Pitufo’”, concluyó.

