Capturado alias Fresa, uno de los delincuentes más buscados en Cúcuta y su AMC. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a Yeral Antonio Flórez, conocido como alias “Fresa”, señalado como uno de los criminales más buscados en la ciudad y su Área Metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, esta persona estaría involucrada en al menos seis homicidios, incluida la masacre ocurrida en agosto de 2025 en el asentamiento humano Colinas del Tunal, donde tres personas fueron asesinadas y posteriormente incineradas. Desde ese momento, era requerido por las autoridades judiciales y aparecía en el cartel de los más buscados.

“Captura importante de alias Fresa, un delincuente con amplio recorrido criminal, que venía afectando la seguridad y la convivencia en determinados sectores de Cúcuta. Fue capturado en el sector de Colinas del Tunal y con esta captura damos un paso importante para imputarle más delitos”, dijo a Caracol Radio el coronel Jimmy Belalcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Flórez tendría una trayectoria criminal de cerca de tres años y sería cabecilla de la banda “Los Turcos”, además de enlace de alias “Cardi”. Su accionar criminal se concentró en sectores como Colinas del Tunal, Seis de Reyes y San Gerardo, donde, según la Policía, imponía su control mediante amenazas, homicidios y extorsiones.

Dentro de su prontuario se le atribuye la masacre del 27 de agosto de 2025 y dos asesinatos cometidos el 31 de diciembre, hechos que alteraron el orden público durante las celebraciones de fin de año. También es señalado de extorsionar a comerciantes y habitantes, cobrar “vacunas” por servicios públicos y provocar desplazamiento de familias para apoderarse de viviendas usadas como puntos de expendio de droga.

Las autoridades estiman que esta estructura obtenía ingresos de hasta 15 millones de pesos semanales por microtráfico. Además, alias “Fresa” sería el responsable de coordinar la modalidad conocida como “peloteros”, mediante la cual se lanzaba droga desde el exterior hacia los patios de la cárcel de Cúcuta.

Durante el procedimiento de captura, la Policía le incautó un revólver, munición de alto calibre y accesorios para fusil. Actualmente, alias “Fresa” se encuentra con medida de aseguramiento en centro carcelario.