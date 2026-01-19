Boyacá abre inscripciones para el Bachiller Técnico en Educación Musical 2026

La Gobernación de Boyacá abrió oficialmente las inscripciones para el año 2026 del Programa de Bachiller Técnico en Educación Musical, una iniciativa que se desarrolla en convenio con el Colegio de Boyacá y que busca fortalecer la formación artística y académica de niños y jóvenes en el departamento.

El programa hace parte de la oferta de la Escuela de Música de Boyacá y está dirigido a estudiantes desde los seis años, combinando la educación formal con una sólida formación musical en jornada contraria.

Isabel Avellaneda, coordinadora departamental de Música de la Secretaría de Cultura de Boyacá, extendió la invitación a la comunidad para sumarse a este proceso formativo. «...Desde la Secretaría de Cultura invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de nuestra Escuela de Música, un espacio que cree en el arte como semilla para construir una Boyacá grande...», señaló.

El programa ofrece formación en instrumentos sinfónicos, cuerdas típicas, piano y canto, además de asignaturas como teoría musical y agrupación, y hace parte de un modelo que incluye convenios educativos, planes no formales y procesos de descentralización cultural en todo el territorio departamental.