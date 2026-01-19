Barrancabermeja inicia clases: PAE para más de 24 mil estudiantes y todavía hay cupos escolares

Bucaramanga

La Secretaría de Educación de Barrancabermeja adelanta acciones para asegurar la prestación de la canasta educativa básica y complementaria en las instituciones educativas oficiales del distrito. Este lunes 19 de enero, los estudiantes comenzaron el calendario escolar con servicios importantes como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la vigilancia en los colegios públicos.

De acuerdo con el secretario de educación distrital, Leonardo Suárez, el PAE ya se encuentra contratado por un valor de $28.145 millones y beneficiará a 24.621 estudiantes durante 183 días del calendario escolar. De este total, 18.716 corresponden al área urbana y 5.905 al sector rural, garantizando la alimentación desde el primer día de clases.

En cuanto a la seguridad, el servicio de vigilancia inició desde el pasado 1 de enero mediante un contrato por $15.737 millones, con una duración de 12 meses. Entre tanto, el proceso de contratación del servicio de aseo se encuentra en su etapa final y contará con una inversión de $7.448 millones, según confirmó el funcionario.

Respecto al transporte escolar, Suárez explicó que este servicio depende de la focalización que realice cada institución educativa una vez finalice el proceso de matrículas. Por ello, hizo un llamado a los padres de familia para que se acerquen con sus hijos al colegio más cercano a su lugar de residencia y formalicen la inscripción. Proyectan el inicio del subsidio de transporte a partir del 16 de febrero.

Aún hay cupos en los colegios públicos de Barrancabermeja

Dando el inicio al calendario escolar 2026, la Secretaría de Educación del Distrito de Barrancabermeja anunció que aún hay cupos disponibles en 18 instituciones educativas oficiales y hace un llamado urgente a padres, madres y acudientes para que realicen el proceso de matrícula antes de que se cierren los periodos establecidos.

Leonardo Suárez, secretario de educación, enfatizó que “el objetivo es que todos los niños, niñas y adolescentes inicien o continúen su formación académica sin contratiempos, la oferta educativa se mantiene abierta tanto en colegios de la zona urbana como en las áreas rurales de Barrancabermeja".

La meta trazada para 2026 es alcanzar40.000 estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del distrito, una cifra que las autoridades consideran alcanzable si las familias formalizan la matrícula de sus hijos en los próximos días.