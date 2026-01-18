Tendencias

Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de la historia de Hollywood

La película de Walt Disney Animation Studios supera así a Intensamente 2 con un recaudo de $1,7 mil millones de dólares.

Zootopia 2. Foto: Colprensa/Disney

Zootopia 2. Foto: Colprensa/Disney

Este sábado se ha confirmado que la película Zootopia 2, la cual cuenta con las voces de grandes estrellas como Shakira, Ed Sheeran y Dwayne “La Roca” Johnson, se ha convertido en la película animada más taquillera en la historia de Hollywood.

La exitosa producción de Disney ha reunido un total de $1,7 mil millones de dólares, sobrepasando otra secuela también de Disney, Intensamente 2, que había conseguido $1,6 mil millones de dólares.

Lea también: Shakira deslumbra en el estreno de Zootopia 2 y presenta su nueva canción “Zoo”

De esta forma, el filme estrenado hace casi dos meses, a finales de noviembre de 2025, se convierte también en el noveno estreno mundial más taquillero de todos los tiempos, por detrás de dos superproducciones de superhéroes, Spider-Man: Sin Camino a casa ($1,9 mil millones de dólares) y los Vengadores: Infinity War ($2 mil millones de dólares).

Le puede interesar:Isima, la marca de Shakira, se une a Disney Zootopia para celebrar la diversidad y la autenticidad

La película dirigida por Jared Bush y Byron Howard, directores de Encanto, sigue a Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), esta vez mientras persiguen al reptil Gary De’Snake (interpretado por el ganador del Óscar, Ke Huy Quan), por Zootopia e intentan limpiar su nombre tras haber sido incriminados.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad