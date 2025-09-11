Los amigos fieles de “Toy Story 1” tendrá proyección de 30 aniversario

Han pasado tres décadas desde que Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más entrañables y amigables del cine, conquistaron al mundo entero con una historia que revolucionó la animación. Disney celebra los 30 años de “Toy Story 1” con el reestreno en salas de cine de Colombia el 11 de septiembre distribuida por Cinecolor, una oportunidad para que fanáticos y nuevas generaciones disfruten en pantalla grande de la primera película animada hecha completamente a computadora.

Estrenada en 1995, “Toy Story 1”, no solo abrió una nueva era para el cine, también demostró que la tecnología podía emocionar y conmover tanto como una historia tradicional. Fue la primera película animada en recibir una nominación al Óscar en la categoría de Mejor Guion Original, además logró recaudar más de 394 millones de dólares en su estreno mundial, consolidándose como un fenómeno cultural y comercial.

Cortesía: Disney Pixar Ampliar

Woody y Buzz pasaron de ser personajes animados a convertirse en íconos culturales. Frases como “Hay una serpiente en mi bota” o “¡Al infinito y más allá!” siguen siendo parte del imaginario colectivo de niños y adultos. Tom Hanks aceptó el papel de Woody, porque quiso que sus hijos lo vieran en un personaje animado. Buzz, fue interpretado por Tim Allen. Adicional, en varias escenas se usaron tecnologías desarrolladas con el apoyo de Steve Jobs, quien fue cofundador de Pixar tras dejar Apple en los 80. En 2005, “Toy Story” fue catalogada por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos.

La emoción de volver a ver “Toy Story 1” en su 30 aniversario en la gran pantalla promete llenar de sonrisas las salas de cine el 11 de septiembre, distribuida por Cinecolor. Colombia será parte de esta celebración global que recuerda que la amistad nunca pasa de moda y es un pedazo de infancia, un hito tecnológico y un recordatorio eterno de que los mejores amigos siempre estarán ahí para ti y que nunca eres demasiado grande para tener un amigo fiel.