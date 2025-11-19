Isima, la marca de Shakira, se une a Disney Zootopia para celebrar la diversidad y la autenticidad

La marca de cuidado capilar isima, creada por Shakira, anuncia una colaboración única con Zootopia, la exitosa película de Disney donde la artista da voz a Gazelle.

Esta alianza busca transmitir un mensaje poderoso: celebrar la identidad, la individualidad y la aceptación en todas sus formas.

También puede leer: Paola Jara Y Jessi Uribe reciben a su hija Emilia: un nuevo capítulo en su historia de amor

Así como cada personaje de Zootopia honra lo que lo hace especial, cada tipo y textura de cabello cuenta su propia historia: vibrante, expresiva y auténtica.

Desde rizos definidos hasta cabellos lisos y ondas naturales, isima y Zootopia se unen para impulsar un mundo donde todas las personas se sientan vistas, valoradas y empoderadas para mostrarse tal cual son. Para dar vida a esta colaboración, la marca ha creado una experiencia divertida que conecta sus productos icónicos con personajes emblemáticos de la película:

Curls Don’t Lie Curl Perfector – ¡Prepárate para brillar como Gazelle! Este producto está diseñado para rizos suaves, definidos y sin frizz, perfectos para quienes nacieron para estar en el centro del escenario.

– ¡Prepárate para brillar como Gazelle! Este producto está diseñado para rizos suaves, definidos y sin frizz, perfectos para quienes nacieron para estar en el centro del escenario. Súperbomba Triple Repair Peptide Hair Mask – Inspirada en Judy Hopps, esta mascarilla representa fuerza y resiliencia, ofreciendo reparación profunda para cabellos que necesitan revitalización.

– Inspirada en Judy Hopps, esta mascarilla representa fuerza y resiliencia, ofreciendo reparación profunda para cabellos que necesitan revitalización. Riquísima Hydrating Shampoo – Tan astuto y encantador como Nick Wilde, este shampoo hidrata y suaviza, dejando el cabello con una sensación fresca y saludable.

Como parte de la campaña, isima ofrece un 20% de descuento en todos sus productos hasta el 22 de noviembre, disponible exclusivamente en Ulta Beauty. Además, la marca invita a los fans a revivir la magia de Zootopia, que regresa a la gran pantalla el 26 de noviembre, con Shakira interpretando a Gazelle.

Esta colaboración no solo refuerza el compromiso de isima con la diversidad y la autenticidad, sino que también conecta la música, el cine y la belleza en una propuesta que inspira a millones. Porque, al igual que en Zootopia, cada historia merece ser contada… y cada cabello merece ser celebrado.