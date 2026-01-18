Veinte heridos al derrumbarse un piso en París donde se celebraba una fiesta

Al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por el derrumbe en un quinto piso de un apartamento de París donde se celebraba esta madrugada una fiesta en la que había unos 50 asistentes, informaron las autoridades.

El accidente se produjo en torno a las 00:30 hora local en la rue d’Amelot, en el barrio XI, en el centro-este de la capital.

Lea también: Francia enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” a Groenlandia en los “próximos días”

Los primeros indicios indican que el derrumbe se produjo por “causas estructurales” y no por una fuga de gas, señaló ‘Le Parisien’.

De entre los 20 heridos, solo uno ha sido hospitalizado, de acuerdo con el mismo medio.

Le puede interesar: Prioridad de Francia es que voz de venezolanos se respete: ministra por transición en Venezuela

Hasta 125 bomberos y 40 vehículos fueron movilizados para la operación de rescate.