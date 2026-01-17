Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela estaría bajo la mira durante años por la DEA

Según documentos obtenidos por The Associated Press, la agencia federal estadounidense ha acumulado información sobre Rodríguez desde al menos 2018, incluyéndola en varias investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero vinculadas a altos funcionarios del régimen venezolano.

En 2022, fue incluso clasificada como “objetivo prioritario” por la DEA, una categoría que se reserva para personas consideradas de alto impacto en el comercio de drogas ilegales.

El gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Cabe destacar que, para el círculo íntimo de Maduro, no figura entre los más de una docena de funcionarios venezolanos acusados ​​de narcotráfico junto con el presidente destituido.

Aunque le gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Cabe destacar que, para el círculo íntimo de Maduro, no figura entre los funcionarios venezolanos acusados ​​de narcotráfico junto con el presidente destituido.

El nombre de Rodríguez ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA, involucrando a agentes en oficinas locales desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York, según AP, no pudo determinar el enfoque específico de cada investigación.