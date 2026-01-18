Chavistas reúnen cartas para pedir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El chavismo impulsó este sábado una jornada de recolección de cartas en Venezuela para pedir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, en una operación que también incluyó ataques en varios puntos de la ciudad y estados aledaños.

”Hoy estamos elaborando cartas para que sean enviadas a nuestro presidente, que se encuentra secuestrado en Nueva York, con una profunda convicción de que pronto estará con nosotros”, dijo a EFE Wilkar Vallenilla, uno de los asistentes.

Rechazo a las acusaciones contra Nicolás Maduro

Seguidores chavistas no pierden la fé de que Nicolas Maduro pueda estar pronto estará en territorio venezolano y reiteran que con las cartas que enviarán a Estados Unidos serán de ayuda para hacer posible “el regreso“.

”Pronto van a estar acá con nosotros. Vamos a seguir en revolución (…). Fuerza, Nicolás; fuerza, Cilia”, expresó un seguidor chavista.

Desde la captura del presidente venezolano y de su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.

Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia y tras la captura de Maduro.