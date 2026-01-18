Chavistas reúnen cartas para pedir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores
Desde la captura de Maduro y su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos.
El chavismo impulsó este sábado una jornada de recolección de cartas en Venezuela para pedir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, en una operación que también incluyó ataques en varios puntos de la ciudad y estados aledaños.
”Hoy estamos elaborando cartas para que sean enviadas a nuestro presidente, que se encuentra secuestrado en Nueva York, con una profunda convicción de que pronto estará con nosotros”, dijo a EFE Wilkar Vallenilla, uno de los asistentes.
Rechazo a las acusaciones contra Nicolás Maduro
Seguidores chavistas no pierden la fé de que Nicolas Maduro pueda estar pronto estará en territorio venezolano y reiteran que con las cartas que enviarán a Estados Unidos serán de ayuda para hacer posible “el regreso“.
”Pronto van a estar acá con nosotros. Vamos a seguir en revolución (…). Fuerza, Nicolás; fuerza, Cilia”, expresó un seguidor chavista.
Desde la captura del presidente venezolano y de su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.
Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia y tras la captura de Maduro.