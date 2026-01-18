La Procuraduría acompañará la jornada de votación en las elecciones atípicas de Girón (Santander)

Piden protección de la CIDH para congresistas investigados por Procuraduría / Sergio Acero ( Colprensa )

A pocos días de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Girón, la Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá vigilancia preventiva durante la jornada de votación y en todas las etapas del escrutinio.

En el municipio están habilitados 131.355 ciudadanos para votar, distribuidos en 39 puestos de votación y 357 mesas, que serán atendidas por 2.596 jurados. Según lo informado, la totalidad de estos puestos y mesas estarán bajo seguimiento del Ministerio Público, con presencia de funcionarios de la Procuraduría Regional de Santander, la Provincial de Bucaramanga y la Personería de Girón.

Para este acompañamiento fueron asignados 37 funcionarios del nivel territorial, quienes, además de estar en los puestos de votación, harán control a los soportes tecnológicos utilizados en el preconteo y los escrutinios. A este equipo se suman siete funcionarios de la Personería municipal, que apoyarán la vigilancia en campo.

El seguimiento institucional se extenderá más allá del cierre de urnas. Para la etapa poselectoral se conformó una comisión municipal y doce comisiones escrutadoras auxiliares, y fueron designados 14 procuradores judiciales que ejercerán vigilancia durante el escrutinio oficial de los votos.

La coordinación de estas acciones estará a cargo de la Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, con apoyo de un plan de comunicaciones y participación en el Puesto de Mando Unificado nacional, que operará desde el Ministerio del Interior.

Con este despliegue, la Procuraduría busca acompañar una elección atípica clave para el municipio, en un proceso que estará bajo observación institucional desde la apertura de los puestos hasta la definición de los resultados.