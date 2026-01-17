Garantizada la seguridad para las elecciones atípicas de alcalde en Girón

La Gobernación de Santander aseguró que están dadas todas las condiciones de seguridad, orden y transparencia para las elecciones atípicas de alcalde que se realizarán este domingo en el municipio de Girón, tras liderar el último Comité de Seguimiento Electoral a nivel departamental.

Según lo informado, existe un trabajo coordinado entre las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para garantizar plenas condiciones durante la jornada electoral, en la que están habilitados más de 131 mil ciudadanos para votar.

Le contamos más sobre: Elecciones Girón: 129 mil ciudadanos podrán votar en 39 puestos confirma la Registraduría

Durante el comité, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el balance logístico para estas elecciones. De acuerdo con Daniel David Barrios Mogollón, delegado del Registrador Nacional en Santander, la organización del proceso está lista para que los comicios se desarrollen con normalidad.

“Queremos darle un parte de tranquilidad a la población de Girón. Las entidades encargadas de la logística electoral hemos trabajado de manera articulada para que estas elecciones se realicen de manera justa y transparente”, señaló el funcionario.

Consulte también: Girón decreta ley seca por elecciones atípicas de alcalde este domingo 18 de enero

Para esta jornada, la Registraduría dispuso 39 puestos de votación y 357 mesas, con el fin de garantizar una atención adecuada a los votantes durante el proceso electoral.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía de Girón para que participe activamente en esta jornada democrática y ejerza su derecho al voto con confianza.