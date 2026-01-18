Incendio forestal afecta el Parque Isla Salamanca

Un incendio forestal se registró este jueves en el Parque Isla Salamanca, sector Las Flores, generando preocupación entre comunidades cercanas por la densa nube de humo y el riesgo de propagación hacia zonas de manglar.

De acuerdo con el reporte entregado por Adonis Mejía, jefe de operaciones del cuerpo de bomberos voluntarios de Sitionuevo, al lugar fueron desplegadas 10 unidades, con el apoyo de la Armada Nacional para el transporte fluvial hasta el área afectada.

Al llegar al sitio, los organismos de socorro identificaron tres focos activos con alta intensidad. Dos de ellos representaban mayor riesgo por su cercanía a viviendas y por la posibilidad de que las llamas se extendieran al ecosistema de manglar.

Estos focos fueron controlados y liquidados mediante el uso de herramientas de corte, aplicación de agua y técnicas de enfriamiento, logrando evitar mayores afectaciones”, indicó el rescatista.

Tercer foco activo

Un tercer foco de gran magnitud permanecía activo al cierre de la jornada. En horas de la noche pudo ser visto desde varios puntos de Barranquilla.

Según el informe, las labores para su control se vieron limitadas por la falta de visibilidad y la complejidad del terreno, además del alto volumen de vegetación tipo enea que se encontraba ardiendo.

Los bomberos aplicaron medidas de contención alrededor del área afectada, con el fin de facilitar su extinción, apoyados también por el agua estancada en la zona.

Para este domingo, el cuerpo de Bomberos de Sitionuevo anunció que coordinará acciones con la administración del Parque Isla Salamanca y mantiene vigilancia sobre el foco activo, con la expectativa de que las barreras realizadas y las condiciones naturales ayuden a su extinción.