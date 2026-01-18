Golpe al Tren de Aragua en zona de frontera: cuatro de sus integrantes fueron capturados. / Foto: Ejército Nacional.

Cúcuta

El Gaula Militar en Norte de Santander logró en las últimas horas la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua, quienes estarían dedicados a la venta de estupefacientes en el barrio La Parada, del municipio de Villa del Rosario, zona limítrofe con Venezuela.

Según lo dieron a conocer las autoridades, las capturas de alias “Pacuzo”, alias “El Mono”, alias “Milena” y alias “Bazuco”, se dieron mientras se adelantaban operativos de seguridad y control de orden público en la zona.

Adicional al expendio de estupefacientes, las autoridades también señalan a estas cuatro personas de sostener una “disputa del territorio para el microtráfico”, con otras organizaciones criminales que hacen presencia en la zona, además de “intimidar a los habitantes en el sector la Parada, Villa del Rosario”.

Durante el operativo que permitió sus capturas, “fueron incautadas sustancias alucinógenas, dos equipos de comunicación móvil y una motocicleta”.

Los cuatro capturados, así como lo incautado, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.