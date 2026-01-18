Ataque sicarial en Prados Norte dejó un hombre muerto y otro más gravemente herido

Cúcuta

La tranquilidad del barrio Prados Norte se vio interrumpida la tarde de este sábado 17 de enero, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado en la calle 20N #4-05 y dispararon indiscriminadamente contra dos personas que estaban en este lugar.

El ataque sicarial dejó como saldo un hombre muerto y otro más gravemente herido, quien se encuentra recibiendo atención médica hospitalaria.

La víctima mortal fue identificado como Jesús David Arellano Fuentes, quien tendría una larga lista de antecedentes judiciales, según lo reportó la policía metropolitana de Cúcuta.

“Respecto a la persona que fallece, logramos identificar que presenta 11 anotaciones judiciales por los diferentes delitos, entre ellos fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto agravado y calificado”, explicó el Mayor Jorge Bernal, comandante distrito 1 de Policía MECUC.

Así mismo, Edison Gómez, hombre que resultó herido en esta acción criminal, también tendría varias anotación, según lo dio a conocer el mayor Bernal: “Y por la persona que encuentra lesionada en recuperación médica, presenta nueve anotaciones judiciales por los diferentes delitos”.

Concluyó el oficial indicando que “Nuestro equipo de Policía Judicial de la Policía Nacional se encuentra recuperando todo el material probatorio para dar con la identificación y captura de estas personas que cometieron este hecho”.