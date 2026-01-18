En medio de un operativo en el sector La Conejera, de la localidad de Suba, las autoridades lideradas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca encontraron en flagrancia actividades de descapote de cobertura vegetal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición y disposición de Residuos Peligrosos en plena Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C. Thomas van der Hammen.

En el lugar había tres máquinas amarillas operando, las cuales realizaban labores de nivelación del lugar, en la zona de aproximadamente 7.500 metros cuadrados, extrayendo bloques de pasto que habían sido retirados del terreno para la instalación de grama artificial.

Frenan construcción de canchas de fútbol en plena reserva Thomas van der Hammen. Crédito: Corporación Autónoma Regional Ampliar

Tras la evaluación y documentación de las afectaciones, la CAR dispuso la imposición de cinco medidas preventivas con suspensión inmediata de actividades de tres establecimientos que se dedicaban a la prestación de servicios deportivos y dos medidas más en terrenos.

Así mismo, se evidenció la realización de actividades de prestación de servicios abiertos al público en el mismo predio, infringiendo el uso de suelo de esta área que tiene como función la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.

“Estas prácticas generan una ruptura de las dinámicas propias de un corredor que une el cerro de La Conejera con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen. No podemos permitir que estos predios de alto valor ambiental sigan siendo afectados por actividades que alteran el equilibrio ecológico del humedal, impiden la prestación de los servicios ambientales y afectan al hábitat de flora y fauna nativos”, director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

El operativo dejó como resultado ocho personas con comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional.