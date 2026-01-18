Este lunes 19 de enero, cerca de 107 mil niños y jóvenes iniciarán su año escolar 2026 en Cúcuta

Cúcuta

Mañana lunes, 19 del enero del 2026, cerca de 107 niños y jóvenes regresarán a las aulas en Cúcuta, según lo confirmó la Secretaría de Educación Municipal, desde donde se adelantan acciones necesarias para garantizar un inicio de clases organizado, seguro y con todos los servicios educativos en funcionamiento.

“Nosotros nos preparamos a través de diferentes estrategias. Una de ellas, la de ¡Matrículate Ya!, que está liderada por la Secretaría de Educación del municipio . Nosotros esperamos tener alrededor de unos 107.000 niños matriculados sosteniendo la matrícula que viene durante estos últimos años, el promedio, el histórico“, dijo César Ricardo Rojas, secretario de Educación de Cúcuta.

Añadió que en las 218 instituciones educativas oficiales que tiene la ciudad de Cúcuta, aún hay cupos disponibles. Esto con el fin de garantizar que ningún menor se quede sin estudiar.

“Tenemos cupos disponibles en todos los colegios de Cúcuta en las diferentes jornadas, en la mañana y en la tarde. Hemos invitado a los rectores, a los administrativos de las instituciones, que visiten esas cuadras muy cercanas, las manzanas muy cercanas a las instituciones y lleven el mensaje de la campaña ¡Matrículate Ya! y que informen directamente a la comunidad, los inviten a matricular a los niños y que informen de que todavía tenemos también disponibles cupos en esas instituciones. La idea es que el 19 arranca el año escolar con todos los programas, pero muy seguramente vamos a dar un tiempo prudencialpara que los papitos logren matricular a los niños así ya hayamos comenzado el año escolar“.

Además, el funcionario resaltó que el Programa de Alimentación Escolar - PAE -, está garantizado desde el primer día de clases.

"Y de igual manera el programa de alimentación escolar que es la herramienta más importante que tenemos de permanencia, la única herramienta clave para que los niños no nos falten a la institución, arranca el lunes 19“.

Se espera además que, en el transcurso de las primeras semanas de estudio, se reactive también el servicio de transporte escolar, tanto a los menores provenientes del vecino país, como aquellos que se encuentran en zona rural.