Yerson Mosquera resaltó en el empate de Wolves contra Newcastle ¿Cómo le fue a Jhon Arias?

Wolverhampton, que no ha tenido una temporada ideal en Inglaterra, sumó por cuarto partido consecutivo y frustró (0-0) a un Newcastle United que completó una semana gris tras perder en la ida de semifinales de la Copa de la Liga contra el Manchester City.

Los ‘Magpies’ fueron incapaces de superar al colista de la liga y no aprovecharon los pinchazos de sus rivales para acercarse a los puestos europeos. Con un triunfo, los de Eddie Howe hubieran escalado hasta la quinta plaza, a un solo punto de la Liga de Campeones.

Sin embargo, en un aburrido partido en el Molineux Stadium, el Newcastle generó poco contra un Wolves contento con un empate que le sirve de poco, pero que le ayuda a continuar con el buen estado de forma.

Yerson Mosquera, una de las figuras

El defensa colombiano sumó su novena titularidad consecutiva con los Wolves y nuevamente su trabajo fue notorio. El central fue clave para anular los ataques del equipo visitante, lidiando en el primer tiempo con Woltemade y en la parte complementaria con Yoane Wissa, así como con Joelinton.

Entre las fortalezas de Mosquera en este partido, ganó dos entradas, hizo dos intercepciones y completó 7 despejes. Asimismo, hizo 8 recuperaciones y ganó 4 duelos. Fue el más destacado de la defensa con un puntaje de 7.2.

Esta temporada ha sido llena de continuidad para el futbolista de 24 años, pues ha disputado 15 partidos, de los cuales 13 lo ha hecho como titular.

“We have confidence now. We’re in a difficult situation, but we have to keep pushing.”



Yerson Mosquera reflects on a point and clean sheet this afternoon 🗣️ pic.twitter.com/WA0Mwf1V4U — Wolves (@Wolves) January 18, 2026

En el caso de Jhon Arias, volvió a comenzar el partido desde el banco de suplentes, ingresando al minuto 71 por Joao Gomes. El chocoano tuvo poca acción, pues en general el ataque de los Wolves no estuvo fino y más bien le tocó colaborar con labores defensivas.

Wolverhampton sigue siendo colista de la tabla y tiene prácticamente imposible la salvación tras acumular ocho puntos en 22 jornadas. Su próximo partido será contra Manchester City el sábado 24 de enero.