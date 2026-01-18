Santander: arrancó la jornada electoral atípica en Girón para elegir nuevo alcalde
Más de 131 mil ciudadanos están habilitados para votar y nueve puestos cuentan con biometría.
Desde las 8:00 de la mañana de este domingo, inició la jornada de votación para la elección atípica de alcalde en Girón, municipio del área metropolitana de Bucaramanga.
Según el reporte de las autoridades electorales, la apertura de las urnas se dio con normalidad y con la totalidad de los puestos de votación en funcionamiento.
En total, 131.355 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto: 68.718 mujeres y 62.637 hombres.
Para esta elección, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso 39 puestos de votación, distribuidos así: 26 en la cabecera municipal, 12 en corregimientos y uno en el centro penitenciario. En estos puntos operan 357 mesas de votación.
Puestos con autenticación biométrica
En nueve puestos de votación se realiza validación de identidad mediante autenticación biométrica, como medida adicional para garantizar la transparencia del proceso. Estos puntos son:
- Colegio Roberto García Peña, sede A
- Colegio Facundo Navas Mantilla
- Colegio Gabriel García Márquez
- Colegio Villas de San Juan
- Colegio Portal Campestre Norte
- Colegio Nuestra Señora de Belén
- Colegio Santa Cruz
- Colegio San Juan de Girón, sede B
- Coliseo Cubierto Ciudadela Villamil
La jornada cuenta además con 2.596 jurados de votación, de los cuales 2.142 son titulares y 454 remanentes, quienes fueron capacitados previamente para cumplir esta función durante el proceso electoral.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía habilitada para que participe en esta elección atípica, que definirá hoy el nuevo rumbo administrativo del municipio.