Santander: arrancó la jornada electoral atípica en Girón para elegir nuevo alcalde

Desde las 8:00 de la mañana de este domingo, inició la jornada de votación para la elección atípica de alcalde en Girón, municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

Según el reporte de las autoridades electorales, la apertura de las urnas se dio con normalidad y con la totalidad de los puestos de votación en funcionamiento.

En total, 131.355 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto: 68.718 mujeres y 62.637 hombres.

Para esta elección, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso 39 puestos de votación, distribuidos así: 26 en la cabecera municipal, 12 en corregimientos y uno en el centro penitenciario. En estos puntos operan 357 mesas de votación.

Puestos con autenticación biométrica

En nueve puestos de votación se realiza validación de identidad mediante autenticación biométrica, como medida adicional para garantizar la transparencia del proceso. Estos puntos son:

Colegio Roberto García Peña, sede A

Colegio Facundo Navas Mantilla

Colegio Gabriel García Márquez

Colegio Villas de San Juan

Colegio Portal Campestre Norte

Colegio Nuestra Señora de Belén

Colegio Santa Cruz

Colegio San Juan de Girón, sede B

Coliseo Cubierto Ciudadela Villamil

La jornada cuenta además con 2.596 jurados de votación, de los cuales 2.142 son titulares y 454 remanentes, quienes fueron capacitados previamente para cumplir esta función durante el proceso electoral.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía habilitada para que participe en esta elección atípica, que definirá hoy el nuevo rumbo administrativo del municipio.