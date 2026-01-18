En 600 pesos subirá el pasaje de bus entre Armenia y Calarcá en el Quindío: ¿Desde cuándo?

Armenia

Hay polémica en el Quindío, porque subirá 600 pesos el pasaje de bus desde el 21 de enero entre los dos municipios más importantes de ese departamento Calarcá y Armenia, el alcalde de Calarcá solicitó a la Superintendencia de Transporte revisar este incremento.

En 6AM/W de Caracol Radio hablamos con el alcalde de Calarcá Sebastián Ramos que a través de redes sociales se manifestó frente al incremento en la tarifa del bus intermunicipal desde este mes de enero y señaló “muy preocupados porque he recibido algunas quejas en los últimos días del valor del pasaje de bus intermunicipal entre Calarcá, Armenia, es de aclarar que esas tarifas no las regula ni el municipio ni el departamento, sino que se da a través de un mecanismo distinto que se llama canasta de transporte allí un estudio que hacen las empresas y determinan los aumentos.

Y agregó “tenemos una situación pues especial con el aumento del salario mínimo y que seguramente tiene algo que ver en ese sentido, mi preocupación es precisamente darle claridad a los ciudadanos y por eso hemos enviado un oficio a la superintendencia de transporte, quienes son los que hacen control y vigilancia de las empresas de transporte para que nos den la claridad de las razones por las cuales un aumento específicamente en Calarcá de 600 pesos, es decir, pasar de 3600 pesos el pasaje a 4200.

El mandatario de la villa del Cacique puntualizó “si bien es algo que afecta de inmediato el bolsillo de los trabajadores y de los estudiantes que pronto inician clases en universidades, pues sí queremos es tener la mayor claridad y que esto nos permita poder darle la información a la ciudadanía. Es por eso que hemos hecho esta respetuosa solicitud y que pues esperamos recibir una pronta respuesta para poder pues ya mostrarle a la gente las razones por las cuales las empresas aumentaron en 600 pesos.

Usuarios

“Un incremento muy alto para el usuario, aparte de que utilizan los vehículos todos los días para viajar, para el trabajo, para hacer sus diligencias y un costo muy elevado. 600 pesos.

Para nosotros como usuarios es muy duro, es muy difícil. Pedimos que pronto los gobiernos o la alcaldía evalúen bien los precios y le hagan un descuentico, pues uno sabe que todo sube y, pero se exageraron mucho con el porcentaje de la subida de los pasajes.

Conductor de bus:

Me parece que es exagerado el precio, pues porque en este momento en esta ruta no estamos prestando un buen servicio. Tenemos el problema con el desorden que tenemos con los compañeros de la huerta. Muchos carros, la gente tiene que esperar mucho para que nosotros salgamos, entonces me parece que es exagerado el precio.

El año pasado creo que subió 300 pesos, que también para algunos era harto. Actualmente está en 3600, a partir del 21 queda en 4200. Y hay muchos usuarios que se están quejando de eso, es con justa razón, hasta porque el alcalde se pronunció también.

Estos incrementos se suman a los que ya empezaron a operar en los demás municipios que se comunican con Armenia que subieron entre 600 y 800 pesos por trayecto.