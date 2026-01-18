David González: Del brillante debut de Guzmán, al desafortunado estreno de Darwin Machís en América

David González se estrenó con el América dirigiendo desde el banco, pues en el semestre anterior tuvo que hacerlo en los palcos por haber figurado inicialmente en la Dimayor con Millonarios. Para el técnico antioqueño fue un buen debut, pues el Escarlata se impuso 3-0 a Internacional Bogotá, dominando casi que de principio a fin.

Se notó un equipo muy sólido y suelto, apoyado por la gran actuación de hombres como Yeison Guzmán, quien fue la contratación estelar para este año. El antioqueño, en su primer partido, lideró la victoria y aportó doblete, uno de media distancia y otro de penal, mientras que Joel Sebastián Romero concretó la victoria también con una vistosa anotación.

El entrenador habló de lo que fue la victoria del conjunto vallecaucano, asegurando que salieron felices por cómo se dio el juego. “Es un gran inicio. Los primeros partidos de la liga se pueden tornar difíciles, a veces no tener ritmo de competencia puede jugar en contra, pero sí es un buen inicio. Hoy se vio un equipo compacto, que parecía que vinieran jugando un buen rato juntos. Hoy salimos felices con un buen resultado”, dijo.

Al respecto del estreno de Guzmán y Machís, este último, que se fue expulsado minutos después de haber entrado, manifestó: “De Yeison o hay que decir nada, habla por sí solo. Lo de Darwin es un poco desafortunado, no era su intención hacer eso, pero tendrá que reponerse y darle para adelante”.

Entretanto, reveló que la institución está en búsqueda de dos delanteros. “La prioridad es un punta, un número ‘9’. No solo uno, a lo mejor dos. Trataremos de suplir esa posición lo más pronto posible”.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

Será el próximo sábado 24 de enero cuando visite a Boyacá Chicó por la fecha 2 de la Liga colombiana.

Fecha 3: América vs. Once Caldas

Fecha 4: Nacional vs. América

Fecha 5: Fortaleza vs. América

Fecha 6: América vs. Santa Fe

Fecha 7: Junior vs. América

Fecha 8: América vs. Jaguares

Fecha 9: Alianza vs. América

Fecha 10: Pasto vs. América