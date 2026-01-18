930 familias han llegado desplazadas desde el Catatumbo a la ciudad de Cúcuta

Personas desplazadas por la violencia en la región del Catatumbo. / Foto: EFE/ Mario Caicedo - archivo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Son más de 2.500 personas representadas en 930 núcleos familias que, durante las últimas tres semanas, han llegado a la ciudad de Cúcuta desplazados desde la región del Catatumbo.

Leandro Ugarte, Secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de la alcaldía de Cúcuta, aseguró que adelantan las acciones correspondientes para garantizarle a esta población los mínimos humanitarios.

“El balance que tenemos desde el día 22 de diciembre del año inmediatamente anterior corresponde, a la fecha, a 930 núcleos que se encuentran en el municipio de Cúcuta. Estos núcleos familiares han llegado al municipio de Cúcuta y han sido recepcionados por el Ministerio Público, Defensoría y Personería, donde se han presentado estas personas y han hecho las declaraciones”, dijo el funcionario.

Agregó que “hemos tenido Comité Territorial de Justicia Transicional y tenemos otro preparado para la semana entrante, donde vamos nuevamente a analizar el balance y la situación de esto. Vale la pena resaltar que, con articulación de la Cooperación Internacional y la Unidad para las Víctimas, se les ha logrado entregar el componente de ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en el municipio de Cúcuta y se está reprogramando algunas de estas personas para poder hacer las entregas en los días siguientes”.

Recordemos que desde el pasado 25 de diciembre, el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, provocó una nueva ola masiva de desplazamientos de familias campesinas del Catatumbo.