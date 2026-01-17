Tropas del Ejército fueron cercadas por cientos de personas en Nariño

La Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, informó que tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 6 fueron cercadas por unas 400 personas en zona rural de la vereda La Esmeralda, en el municipio de El Rosario, Nariño.

Según la información oficial, los soldados se encontraban en desarrollo de la Operación Cordillera, cuando miembros de la comunidad utilizaron la fuerza para impedir el reposicionamiento de las tropas.

Según el ejército, “se llevó a cabo comunicación asertiva con los líderes de la comunidad, la Personería Municipal, delegados de la Gobernación de Nariño y el Ejército Nacional, logrando la liberación y posterior movilización del personal militar hasta un sector seguro, sin afectar los derechos de la población civil”.

La Tercera División también comunicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, en el marco del respeto por la ley y los derechos humanos.

El ejército enfatizó que continuará con las operaciones militares en el sector “para garantizar la tranquilidad y la convivencia pacífica en la región”.

También pidió a la comunidad no interferir en el mandato constitucional y “no incurrir en conductas que obstaculicen las operaciones militares, las cuales buscan proteger a la población y neutralizar las amenazas en el departamento de Nariño”.