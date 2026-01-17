Finalizó evacuación de soldados heridos tras ataque del ELN en Chocó

La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó en las últimas horas una evacuación aeromédica de 10 soldados del Ejército Nacional que resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos y drones en zona rural del municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó.

Una vez conocida la situación, se activaron de inmediato los protocolos de respuesta y se dispuso el alistamiento de las aeronaves. Las tripulaciones iniciaron el desplazamiento hacia el área con el objetivo de salvaguardar la vida del personal afectado.

“El desarrollo de la misión se vio inicialmente condicionado por factores meteorológicos adversos; sin embargo, tras una evaluación permanente de las condiciones, se logró establecer una ventana operacional que permitió ejecutar la evacuación de manera segura”, dice la Fuerza Aeroespacial.

La operación aérea se desarrolló en horas de la noche, en una zona de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas adversas, factores que exigieron la aplicación de procedimientos especializados y un alto nivel de coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico, permitiendo ejecutar con éxito el traslado de los militares heridos.

Dos helicópteros UH-60 Black Hawk, pertenecientes al Comando Aéreo de Combate No. 5, CACOM 5, despegaron desde Rionegro, Antioquia, para evacuar al personal militar desde San José del Palmar, Chocó, hacia centros hospitalarios de mayor complejidad. Cuatro soldados fueron evacuados a la ciudad de Medellín, mientras que seis militares fueron trasladados a la ciudad de Quibdó, donde recibieron atención médica especializada.

“Debido a la condición médica de uno de los uniformados, fue necesario efectuar un traslado adicional a bordo de una aeronave King 350, del Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, que lo evacuó hasta la ciudad de Bogotá, donde continúa recibiendo atención médica especializada en el Hospital Militar”.