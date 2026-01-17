Transmetro tendrá operación especial por Lectura del Bando

Con motivo de la Lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla, programada para este sábado 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez, Transmetro implementará una operación especial para garantizar el retorno seguro de los asistentes.

Como parte de esta estrategia, se habilitarán cinco servicios adicionales de la ruta troncal S1, que partirán desde la estación Joe Arroyo con destino al Portal de Soledad, operando entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m. del domingo 18 de enero.

Los despachos se realizarán puntualmente a las 11:00 p.m., 12:00 a.m., 1:00 a.m., 2:00 a.m. y 3:00 a.m., y estarán destinados exclusivamente al descenso de pasajeros, sin recoger usuarios en otras estaciones ni conectar con rutas alimentadoras.

Para quienes necesiten adquirir o recargar su tarjeta, la taquilla de la estación Joe Arroyo estará habilitada desde las 10:30 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Durante el día, Transmetro operará normalmente en sus rutas troncales y alimentadoras, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:30 p.m., antes de iniciar los servicios especiales de la noche.

Esta medida busca facilitar la movilidad de los barranquilleros y garantizar un regreso seguro tras disfrutar de uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval.