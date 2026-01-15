Defensores públicos anuncian cese de actividades por falta de pago: llevan 45 días sin recibir plata

Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo siguen enfrentando dificultades en el arranque del nuevo año. Transcurridos 15 días de este 2026, el sindicato de la entidad está denunciando que más de 4.200 defensores públicos y un número importante de contratistas siguen sin recibir honorarios.

De hecho, a través de un comunicado, SINECODEP reveló que ya completan más de 45 días sin plata, alertando que están trabajando endeudados para sobrevivir.

“La situación descrita constituye un grave menoscabo a los derechos fundamentales de quienes garantizan el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables del país. Son trabajadoras y trabajadores que hoy enfrentan endeudamiento, precariedad económica, afectación directa a sus familias y una lucha diaria por la subsistencia”, señala el pronunciamiento conocido por 6AM W.

Aparentemente, la situación obedece a que el Ministerio de Hacienda no expidió el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente a diciembre de 2025, pese a las solicitudes formales que hizo la propia Defensoría. Esto ha generado graves afectaciones económicas a quienes garantizan el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables.

Pese a la falta de pago, dicen los empleados de la entidad que se mantiene la carga laboral y la exigencia de cumplimiento contractual, por lo cual piden un incremento de honorarios en un porcentaje igual o superior al aumento del salario mínimo, que para el 2026 es del 23%.

Cese de actividades

En medio de la incertidumbre, el sindicato anunció plantones de protesta en Bogotá el 19 de enero de 2026, frente al Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Pueblo, y un cese de actividades de defensores públicos el 20 de enero, con movilizaciones en el Complejo Judicial de Paloquemao y en varias ciudades del país.