MinSalud asegura que no hay recorte de presupuesto para la vacunación en el país

El Ministerio de Salud y Protección Social desmintió versiones sobre un supuesto recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y afirmó que la vacunación en Colombia está garantizada para todo el año 2026.

Según la cartera de Salud, el programa cuenta con planeación y recursos que aseguran su continuidad durante el primer trimestre de 2027 y permiten avanzar en la ampliación del esquema de inmunización.

Lea más: MinSalud responde a cuestionamientos por creación de 400 cargos nuevos en la entidad

El Ministerio señaló que la metodología de planeación estratégica para la adquisición y distribución de biológicos e insumos, realizada a través del Fondo Rotatorio de la OPS, garantiza el abastecimiento oportuno y el mantenimiento de un stock de seguridad.

De acuerdo con la entidad, este proceso se realiza “en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024” y permite la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional.

En este contexto, la entidad fue enfática al señalar que “no existe ningún riesgo para la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones”.

Añadió que los recursos previstos cubren la totalidad de 2026 y el inicio de 2027, e incluyen tecnologías recientemente incorporadas, como la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio y la vacuna hexavalente para prematuros, así como otras próximas a incluir, como la vacuna contra el dengue en municipios priorizados.

El Ministerio precisó que las variaciones en los montos de inversión para 2026 no representan un riesgo para el PAI y reiteró que las decisiones en materia de vacunación se adoptan con base en criterios técnicos, científicos y epidemiológicos.

Estas decisiones se toman en consenso con el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización y en articulación con agremiaciones científicas, médicas y académicas.

Lea también: MinSalud aclara que plataforma MIPRES no crea nuevos trámites, ni limita acceso a medicamentos

Finalmente, el Gobierno destacó que Colombia mantiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región, con 24 vacunas y tres inmunoglobulinas.

En este marco, informó que en 2025 se aplicaron cerca de 24 millones de dosis y anunció que el país iniciará el año con la primera jornada nacional de vacunación, cuyo día central será el sábado 24 de enero en todo el territorio nacional.