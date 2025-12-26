“Agremiaciones se retiran de discusiones cuando no les favorece”: MinSalud por mesas técnicas de UPC

En su intervención en La W, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó los desacuerdos entre el Ministerio y las agremiaciones de EPS, que han solicitado un aumento significativo en la UPC.

Según el ministro, a pesar de las acusaciones de estas organizaciones de no haber sido convocadas a una reunión importante, las pruebas demuestran lo contrario.

Jaramillo señaló que “sí se enviaron las invitaciones y las cartas fueron abiertas por las agremiaciones”. A pesar de esto, la reunión no alcanzó el quórum necesario debido a la ausencia de representantes clave.

El ministro también señaló que este problema no es nuevo, pues se viene arrastrando desde años anteriores. “E sta discusión con las EPS no es nueva. Ya en 2023 llevamos este asunto a la Procuraduría, pero no se logró avanzar ”, afirmó Jaramillo, quien añadió que incluso la Contraloría General de la Nación había encontrado irregularidades significativas en la gestión de las EPS.

De acuerdo con el ministro, “en solo el año 2020, las EPS no pudieron responder por 6 billones 800 mil millones de pesos”.

Una de las principales preocupaciones del gobierno es el uso ineficiente de los recursos. Jaramillo destacó que, en las auditorías realizadas, se encontró que “280,000 muertos fueron facturados después de tiempo, lo que resultó en 1.4 billones de pesos”. Además, durante la revisión de los precios de medicamentos, se descubrió una diferencia de “700 mil millones de pesos”, solo en 2024, una cifra alarmante según el ministro.

En relación con las solicitudes de las agremiaciones, que piden un aumento del 17% en la UPC, Jaramillo se mostró escéptico y destacó la magnitud de la cifra: “¿Sabe cuánto vale un 17%? Son 17 billones de pesos”, lo que consideró inviable para el actual panorama económico del país.

Por otro lado, el ministro también asegura que se están realizando esfuerzos para mejorar el presupuesto destinado a la salud. “Hemos aumentado el presupuesto de salud un 29% en 2023 y un 18% en 2024”, explicó. Sin embargo, advirtió que, a pesar de estos esfuerzos, el sistema de salud sigue enfrentando grandes dificultades, especialmente debido a los problemas de transparencia y control en el manejo de los recursos.

Al respecto, Jaramillo manifestó: “Le hemos pagado todo a las EPS, pero no vemos que estos recursos se estén utilizando adecuadamente. Las EPS no intervenidas aumentaron el déficit en un 100%, mientras que las intervenidas han logrado reducir sus gastos adicionales” aseguró.

