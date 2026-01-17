La crítica de los gobernadores es válida, pero el camino jurídico no tiene sentido: Cristo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El candidato presidencial Juan Fernando Cristo desde Armenia fue claro en manifestar que crítica de los gobernadores es válida al decreto de emergencia económica, pero no es el camino jurídico que han tomado al pretender aplicar una excepción de inconstitucionalidad.

“Hemos estado tres días recorriendo el Eje Cafetero. El miércoles en Pereira, ayer en Manizales y hoy llegamos a Armenia, promoviendo nuestra propuesta presidencial y las listas al Congreso de En Marcha en alianza con el Partido Verde.

Estamos en un ánimo de escuchar a la gente, a los sectores empresariales, sociales y políticos. Muy contentos con la acogida que hemos tenido y con percibir que aquí la gente está pensando en soluciones reales, no en la polarización y radicalización política que tanto daño le ha hecho al país”.

¿Cuál es su postura frente al Gobierno Nacional y al decreto de emergencia económica rechazado por varios gobernadores?

Juan Fernando Cristo: “Colombia necesita acabar con el centralismo y avanzar en la autonomía territorial. El decreto de emergencia económica, aumentando el IVA a licores y cigarrillos, va en contravía de ese espíritu.

Hubiera sido clave concertar estas decisiones con los gobernadores, porque existe un riesgo real de afectación a los ingresos departamentales.

La crítica de los gobernadores es válida, pero no lo es el camino jurídico que han tomado al pretender aplicar una excepción de inconstitucionalidad, eso no tiene sentido. Hay que esperar el fallo de la Corte Constitucional. No se puede desacatar ni al Gobierno, ni al Congreso, ni a las Cortes. Hay que blindar la institucionalidad.

Dicho esto, también se equivoca el Gobierno al acusar a los gobernadores de prevaricato cuando están defendiendo los intereses de sus regiones”.

El próximo 8 de marzo habrá consultas. ¿Participará usted en la consulta del Pacto Frente Amplio?

Juan Fernando Cristo: “Aún no hemos tomado una decisión. La tomaremos en las próximas semanas tras dialogar con la militancia de En Marcha y con nuestros candidatos al Senado y a la Cámara.

Queremos una decisión democrática al interior del partido. Fuimos invitados en diciembre, pero en ese momento decidimos no participar. Tenemos plazo hasta el 6 de febrero y en los próximos días anunciaremos la decisión al país”.

En materia de salud ¿Qué propuestas concretas está presentando su campaña?

Juan Fernando Cristo: “Escogimos el Eje Cafetero para presentar nuestra propuesta de salud llamada ‘Los pacientes primero’. Partimos de una premisa: Colombia no puede seguir en acusaciones mutuas. Todos somos responsables de la crisis del sistema de salud.

Nuestra propuesta tiene tres ejes:

1. Liderar una reforma estructural a la salud en los primeros 100 días del próximo gobierno.

2. Un plan de choque de emergencia para garantizar que no se suspendan tratamientos médicos y asegurar el suministro oportuno de medicamentos, eliminando las largas filas que afectan la dignidad de los pacientes.

3. Un nuevo sistema de inspección, control y vigilancia de los recursos de la salud. Hoy más de 100 billones de pesos no están bien vigilados. La Superintendencia de Salud es un ente politizado, corrupto e ineficaz. Proponemos una entidad independiente, autónoma, transparente y despolitizada”.

¿Cuál es su opinión sobre el debate de la Autopista del Café y los peajes?

Juan Fernando Cristo:“Este es un ejemplo más del centralismo que tiene agobiado al país. No tiene sentido que el Gobierno Nacional tome decisiones sobre la Autopista del Café.

Las decisiones sobre peajes, participación privada y costos deben tomarse aquí en la región, por los gobernadores y alcaldes, junto al sector productivo y social.

La participación del sector privado ha sido clave en la infraestructura del país durante los últimos 30 años y debe continuar. El Estado no tiene los recursos suficientes.

Eliminar peajes puede sonar popular, pero puede generar un deterioro futuro de una vía clave para la competitividad y movilidad del Eje Cafetero. Aquí se necesita diálogo y concertación”.

Desde su experiencia como ministro del Interior, ¿qué plantea en materia de seguridad y convivencia ciudadana?

Juan Fernando Cristo: “Es evidente el deterioro de la seguridad ciudadana en muchas regiones del país, pero el Eje Cafetero ha tenido una relativa tranquilidad en materia de orden público.

Cuando fui ministro trabajamos con los alcaldes de las tres capitales, incluida Armenia, en sistemas de videovigilancia.

Nuestra propuesta es una política de ‘seguridad con derechos’, donde la seguridad urbana es fundamental, con mayor inversión en tecnología, inteligencia y aumento del pie de fuerza de la Policía”.