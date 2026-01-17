Judicializan hombre señalado de agredir a golpes y con arma cortopunzante a su compañera sentimental

Cúcuta

A la cárcel fue enviado un hombre en Cúcuta, señalado de agredir físicamente a su compañera sentimental, en vía pública del barrio Chapinero de esta capital.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se presentó cuando la pareja se movilizaban en una motocicleta. “De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, el hoy procesado la habría atacado con golpes y un arma cortopunzante causándole heridas de gravedad”.

En el dictamen de Instituto de Medicina Legal, la víctima fue diagnosticada con politraumatismos y heridas punzo penetrantes en diferentes partes de su cuerpo.

Un fiscal seccional le imputó al agresor el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, el cual no aceptó.

El hombre, de 23 años fue capturado en flagrancia, gracias al aviso oportuno que hizo la comunidad a las autoridades, quienes llegaron de manera inmediata al lugar de los hechos.