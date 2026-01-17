Habitantes de calle generan inseguridad en el barrio Puente Barco de Cúcuta

Cúcuta

Habitantes del barrio Puente Barco, en Cúcuta, denuncian un aumento de la inseguridad debido a la presencia de habitantes en condición de calle que se tomaron un canal de aguas residuales para vivir, consumir estupefacientes y cometer presuntos hurtos en la zona.

Pompeyo Ortíz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), aseguró a Caracol Radio que se trataría de entre 25 y 30 personas que llegaron al sector tras ser retiradas del centro de la ciudad. “Los sacaron del centro y nos los mandaron a nosotros. Le pedimos al señor alcalde, a la Policía y a todas las autoridades porque es que ellos roban y nadie se mete. Tenemos una problemática en todo el barrio y la gente me reclama a mí, pero yo no puedo hacer nada distinto a pedirle ayuda a la Alcaldía, la Policía, Seguridad Ciudadana y hasta a la EIS para que vengan y hagan aseo”, señaló.

Ortíz agregó que la situación es aún más preocupante por la cercanía de instituciones educativas y sitios turísticos. “Aquí tenemos escuelas y los niños deben pasar por esta zona, quedando expuestos a personas que casi siempre están bajo los efectos de las drogas. También está el Cristo Rey, un lugar muy turístico, que resulta perjudicado por la presencia de los habitantes de calle y sus actos”, indicó.

La comunidad de Puente Barco exige a las autoridades una intervención integral que incluya seguridad, control del espacio público y atención social, con el fin de recuperar el sector y garantizar la tranquilidad de los residentes, estudiantes y visitantes.