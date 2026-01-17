Estos son los barrios de Barranquilla que estarán sin luz este domingo 18 de enero

La empresa Air-e intervenida anunció que este domingo 18 de enero llevará a cabo labores de mantenimiento preventivo en las subestaciones Riomar, en Barranquilla, y Puerta de Oro, en Puerto Colombia.

Las intervenciones, que buscan garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico, se realizarán en dos franjas horarias: de 6:30 a 7:00 a.m. y de 5:00 a 5:30 p.m.. Durante estos periodos, se suspenderá temporalmente el servicio en varias zonas de la ciudad y el municipio vecino.

En Barranquilla, se afectarán los usuarios de los barrios La Campiña; calles 84 y 85, entre las carreras 57 a la 64, y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84, así como sectores de San Vicente y Alto Prado; calles 82 y 84, entre carreras 47 a 52. Además, se verán afectados los barrios Granadillo y América; calles 80 a 82, entre carreras 43 y 47, y Tabor; calles 93 a 98, entre carreras 43 a 46.

En Puerto Colombia, la interrupción impactará la carrera 46, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se ejecutan estos trabajos que fortalecen la infraestructura eléctrica de la región.