Barranquilla

Estos son los barrios de Barranquilla que estarán sin luz este domingo 18 de enero

Habrá mantenimiento en las subestaciones Riomar y Puerta de Oro

Estos son los barrios de Barranquilla que estarán sin luz este domingo 18 de enero

La empresa Air-e intervenida anunció que este domingo 18 de enero llevará a cabo labores de mantenimiento preventivo en las subestaciones Riomar, en Barranquilla, y Puerta de Oro, en Puerto Colombia.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las intervenciones, que buscan garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico, se realizarán en dos franjas horarias: de 6:30 a 7:00 a.m. y de 5:00 a 5:30 p.m.. Durante estos periodos, se suspenderá temporalmente el servicio en varias zonas de la ciudad y el municipio vecino.

Lea también

En Barranquilla, se afectarán los usuarios de los barrios La Campiña; calles 84 y 85, entre las carreras 57 a la 64, y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84, así como sectores de San Vicente y Alto Prado; calles 82 y 84, entre carreras 47 a 52. Además, se verán afectados los barrios Granadillo y América; calles 80 a 82, entre carreras 43 y 47, y Tabor; calles 93 a 98, entre carreras 43 a 46.

En Puerto Colombia, la interrupción impactará la carrera 46, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se ejecutan estos trabajos que fortalecen la infraestructura eléctrica de la región.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad